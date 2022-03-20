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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Оденсе
Вайле - Оденсе: обзор матча 20 марта 2022
Вайле
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Дания. Суперлига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Оденсе
5'
A. Mucolli
42'
М. Альборнос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Оденсе
89'
Замена
Я. Бреум
️️️️
M. Fenger
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
A. Mucolli
84'
70'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
И. Жебали
70'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Э. Сабби
Замена
Э. Бабаян
️️️️
А. Соуза
69'
Замена
T. Gundelund
️️️️
М. Альборнос
69'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Понсе
57'
46'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
С. Свендсен
46'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
Д. Кинг
ГОЛ! 2:0!
М. Альборнос
42'
41'
Желтая карточка
Й. Тверсков
41'
Желтая карточка
М. Иванчевич
Желтая карточка
L. Hetemi
9'
ГОЛ! 1:0!
A. Mucolli
5'
Желтая карточка
А. Понсе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
2-1-5
6
Альбентоса
3
Альборнос
7
Драмме
3
Опоку
9
Понсе
34
10
Соуза
20
Колингер
3-3-4
1
6
Тверсков
15
Иванчевич
16
Кинг
18
6
11
Сабби
9
7
Свендсен
2
Микельсон
11
Жебали
19
17
17
19
9
Понсе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Понсе
3
Альборнос
2
2
3
Альборнос
10
Соуза
11
Бабаян
11
Бабаян
10
Соуза
16
Кинг
3
3
16
Кинг
7
Свендсен
21
Трандарсон
21
Трандарсон
7
Свендсен
11
Жебали
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Жебали
11
Сабби
9
Кадрии
9
Кадрии
11
Сабби
9
10
Бреум
10
Бреум
9
Остались в запасе
Вайле
Оденсе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Kevin Custovic
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
30
Mande Sayouba
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Kevin Custovic
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Вайле - Оденсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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Вайле
Оденсе
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
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2025.05.27 11:05
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2025.04.19 17:06
1
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5
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2025.03.18 08:23
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2025.06.12 12:14
6
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2025.05.27 11:05
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1
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2025.03.31 09:46
5
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1
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6
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2020.02.03 13:55
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