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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Вайле
Виборг - Вайле: обзор матча 13 марта 2022
Виборг
13.03.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Вайле
22'
Ж. Грот
49'
Я. Бонде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Вайле
Желтая карточка
Я. Бонде
88'
Замена
С. Бергер
️️️️
Т. Бек
79'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
К. Леманс
79'
Желтая карточка
Л. Лунд
73'
67'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
Э. Бабаян
66'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Э. Офори
Замена
Ф. Путрос
️️️️
Д. Аньембе
65'
Замена
М. Ндион
️️️️
Ю. Бакиз
64'
ГОЛ! 2:0!
Я. Бонде
Пас отдал
К. Серенсен
49'
35'
Желтая карточка
Т. Мельгор
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
34'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Грот
Пас отдал
К. Леманс
22'
21'
Замена
М. Альборнос
️️️️
Херон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Вайле
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
10
Аллан Соуза
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
4
Херон
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
2-2-5
24
Аньембе
5
Бюрги
6
Бонде
8
Леманс
31
Бек
1
Лунд
10
Бакиз
31
Грот
13
Греннинг
1-1-5
6
Альбентоса
7
Драмме
15
Офори
30
Брунст
14
Мельгор
20
Колингер
4
Херон
8
Леманс
8
Замбурек
8
Замбурек
8
Леманс
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
10
Бакиз
7
Ндион
7
Ндион
10
Бакиз
24
Аньембе
55
Путрос
55
Путрос
24
Аньембе
31
Бек
14
Бергер
14
Бергер
31
Бек
4
Херон
3
Альборнос
3
Альборнос
4
Херон
11
Бабаян
17
17
11
Бабаян
15
Офори
19
Джорджевич
19
Джорджевич
15
Офори
Остались в запасе
Виборг
Вайле
31
Миккел Андерсен
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
24
Tobias Jakobsen
ВР
2
Thomas Gundelund
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
2
Thomas Gundelund
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Виборг - Вайле
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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