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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Вайле
Копенгаген - Вайле: обзор матча 31 октября 2021
Копенгаген
31.10.2021, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Вайле
16'
Й. Стаге
29'
Х. Арнар Харальдссон
63'
Й. Винд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Вайле
Желтая карточка
П. Бьель
87'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
В. Бевинг
81'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
72'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
П. Анкерсен
72'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Й. Стаге
72'
69'
Замена
K. Custovic
️️️️
Л. Энгель
69'
Замена
H. Hollsberg
️️️️
J. Schoop
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Й. Винд
63'
62'
Желтая карточка
Л. Энгель
Желтая карточка
П. Анкерсен
61'
Замена
Р. Габриэльсен
️️️️
Д. Хочолава
58'
57'
Замена
А. Понсе
️️️️
Л. Джорджевич
37'
Желтая карточка
Х. Ханссон
ГОЛ! 2:0!
Х. Арнар Харальдссон
29'
26'
Желтая карточка
Д. Колингер
ГОЛ! 1:0!
Й. Стаге
Пас отдал
В. Бевинг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
4
Херон
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
3-2-1-2-2
25
Грабара
20
Бойлесен
4
Дикс
5
Хочолава
34
Кристиансен
2
Анкерсен
6
Стаге
11
Бевинг
16
Бьель
10
Харальдссон
19
Винд
1-2-5
1
Грютебуст
3
Давидсен
4
Джеймс
10
Ханссон
10
Соуза
20
Колингер
14
Мельгор
4
Энгель
34
5
Хочолава
28
Габриэльсен
28
Габриэльсен
5
Хочолава
2
Анкерсен
12
Йелерт
12
Йелерт
2
Анкерсен
6
Стаге
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
6
Стаге
10
Харальдссон
19
Хойлунд
19
Хойлунд
10
Харальдссон
11
Бевинг
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
11
Бевинг
20
0
0
20
4
Энгель
4
4
4
Энгель
19
Джорджевич
9
Понсе
9
Понсе
19
Джорджевич
Остались в запасе
Копенгаген
Вайле
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
24
Tobias Jakobsen
ВР
4
Херон
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
4
Херон
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Копенгаген - Вайле
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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