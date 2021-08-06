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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Вайле
Мидтьюлланд - Вайле: обзор матча 06 августа 2021
Мидтьюлланд
06.08.2021, пятница, 21:30
Дания. Суперлига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Вайле
35'
Г. Исаксен
58'
Э. Святченко
76'
А. Дрейер
80'
А. Мабиль
51'
Д. Колингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Вайле
90'
+2
Замена
L. Jensen
️️️️
А. Соуза
90'
+1
Замена
Л. Энгель
️️️️
D. Emmanouilidis
Замена
М. Хансен
️️️️
Р. Онидика
90'
+1
90'
+1
Замена
L. Hetemi
️️️️
С. Эзатолахи
87'
Желтая карточка
Д. Колингер
Замена
Шарлес
️️️️
Эвандер
84'
Желтая карточка
А. Мабиль
81'
ГОЛ! 4:1!
А. Мабиль
Пас отдал
А. Дрейер
80'
77'
Замена
K. Custovic
️️️️
J. Schoop
77'
Замена
H. Hollsberg
️️️️
A. Mucolli
ГОЛ! 3:1!
А. Дрейер
Пас отдал
А. Мабиль
76'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Г. Исаксен
64'
ГОЛ! 2:1!
Э. Святченко
Пас отдал
А. Дрейер
58'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Колингер
Пас отдал
D. Emmanouilidis
41'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
37'
Желтая карточка
A. Mucolli
ГОЛ! 1:0!
Г. Исаксен
Пас отдал
Д. Андерссон
35'
Желтая карточка
Р. Николайсен
25'
19'
Желтая карточка
J. Schoop
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
K. Yamga
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
29
Виктор Торп
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Вайле
40
Алексей Чернов
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
0
H. Hollsberg
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лоссль
27
Коолс
2
Николайсен
28
Святченко
44
Дир
25
Онидика
2
Андерссон
10
Эвандер
11
Исаксен
10
Дрейер
74
Брумадо
1-2-5
3
Давидсен
0
17
20
20
Колингер
3
Опоку
6
Эзатолахи
19
10
Эвандер
35
Шарлес
35
Шарлес
10
Эвандер
11
Исаксен
11
Мабиль
11
Мабиль
11
Исаксен
25
Онидика
9
Хансен
9
Хансен
25
Онидика
19
0
0
19
20
4
4
20
17
4
Энгель
4
Энгель
17
6
Эзатолахи
34
34
6
Эзатолахи
10
Соуза
17
17
10
Соуза
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Вайле
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
40
Алексей Чернов
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Вайле
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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