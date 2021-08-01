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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Брондбю
Вайле - Брондбю: обзор матча 01 августа 2021
Вайле
01.08.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Брондбю
36'
D. Emmanouilidis
55'
В. Фагир
3'
М. Уре
81'
К. Каппис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Брондбю
Замена
L. Jensen
️️️️
А. Соуза
86'
85'
Желтая карточка
А. Скиппер
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Каппис
Пас отдал
Й. Гаммельбю
76'
Замена
Р. Корлу
️️️️
М. Уре
Замена
H. Hollsberg
️️️️
A. Mucolli
72'
61'
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Слимане
Замена
Л. Энгель
️️️️
D. Emmanouilidis
60'
ГОЛ! 2:1!
В. Фагир
Пас отдал
J. Schoop
55'
50'
Желтая карточка
К. Менса
ГОЛ! 1:1!
D. Emmanouilidis
Пас отдал
K. Yamga
36'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
А. Слимане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
20
Jacob Schoop
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Тобиас Беркеейет
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Вайле
40
Алексей Чернов
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
17
Lucas Jensen
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
1-2-5
3
Давидсен
17
0
6
Эзатолахи
19
Фагир
10
Соуза
19
3
Опоку
2-4-4
1
Хермансен
24
Ростед
3
Скиппер
25
Френдруп
19
Гаммельбю
14
Менса
20
Слимане
17
Уре
20
Павлович
8
Беркеейет
15
Хедлунд
10
Соуза
17
17
10
Соуза
19
0
0
19
17
4
Энгель
4
Энгель
17
20
Слимане
12
Каппис
12
Каппис
20
Слимане
17
Уре
10
Корлу
10
Корлу
17
Уре
Остались в запасе
Вайле
Брондбю
40
Алексей Чернов
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
15
Mads Greve
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
15
Mads Greve
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦФ
11
Оскар Фаллениус
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Вайле - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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