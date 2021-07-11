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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Англия
Италия - Англия: обзор матча 11 июля 2021
Италия
11.07.2021, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Англия
67'
Л. Бонуччи
2'
Л. Шоу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Англия
Пенальти не реализован!
Б. Сака
Пенальти не реализован!
Жоржиньо
Пенальти не реализован!
Д. Санчо
ГОЛ!
Ф. Бернардески
3:2
Пенальти не реализован!
М. Рэшфорд
ГОЛ!
Л. Бонуччи
2:2
ГОЛ!
Г. Магуайр
1:2
Пенальти не реализован!
А. Белотти
ГОЛ!
Г. Кейн
1:1
ГОЛ!
Д. Берарди
1:0
120'
Замена
Д. Санчо
️️️️
К. Уокер
120'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
А. Флоренци
️️️️
Эмерсон
118'
Желтая карточка
Жоржиньо
114'
106'
Желтая карточка
Г. Магуайр
99'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
М. Маунт
Замена
М. Локателли
️️️️
М. Верратти
96'
Замена
А. Белотти
️️️️
Л. Инсинье
91'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
90'
+6
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
85'
Желтая карточка
Л. Инсинье
84'
Травма
Ф. Кьеза
81'
74'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Райс
70'
Замена
Б. Сака
️️️️
К. Триппьер
ГОЛ! 1:1!
Л. Бонуччи
67'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
65'
Замена
Д. Берарди
️️️️
Ч. Иммобиле
54'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Н. Барелла
54'
Желтая карточка
Н. Барелла
47'
Травма
Жоржиньо
22'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шоу
Пас отдал
К. Триппьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Киран Триппьер
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Люк Шоу
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
4
Деклан Райс
ОП
19
Мэйсон Маунт
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
11
Доменико Берарди
ПВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Эмерсон
19
Бонуччи
3
Кьеллини
22
Ди Лоренцо
18
Барелла
8
Жоржиньо
6
Верратти
10
Инсинье
14
Кьеза
17
Иммобиле
3-4-1-1-1
1
Пикфорд
5
Стоунз
6
Магуайр
3
Шоу
2
Уокер
14
Филлипс
4
Райс
12
Триппьер
19
Маунт
10
Стерлинг
9
Кейн
13
Эмерсон
24
Флоренци
24
Флоренци
13
Эмерсон
6
Верратти
5
Локателли
5
Локателли
6
Верратти
18
Барелла
16
Кристанте
16
Кристанте
18
Барелла
17
Иммобиле
11
Берарди
11
Берарди
17
Иммобиле
14
Кьеза
20
Бернардески
20
Бернардески
14
Кьеза
10
Инсинье
9
Белотти
9
Белотти
10
Инсинье
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
19
Маунт
17
Грилиш
17
Грилиш
19
Маунт
Хендерсон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
Хендерсон
2
Уокер
17
Санчо
17
Санчо
2
Уокер
12
Триппьер
7
Сака
7
Сака
12
Триппьер
Остались в запасе
Италия
Англия
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Маттео Пессина
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Маттео Пессина
АП
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Италия - Англия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Россия 1
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