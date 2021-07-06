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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Испания
Италия - Испания: обзор матча 06 июля 2021
Италия
06.07.2021, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Испания
60'
Ф. Кьеза
80'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Испания
ГОЛ!
Жоржиньо
4:2
Пенальти не реализован!
А. Мората
ГОЛ!
Ф. Бернардески
3:2
ГОЛ!
Т. Алькантара
2:2
ГОЛ!
Л. Бонуччи
2:1
ГОЛ!
Ж. Морено
1:1
ГОЛ!
А. Белотти
1:0
Пенальти не реализован!
Д. Ольмо
Пенальти не реализован!
М. Локателли
Желтая карточка
Л. Бонуччи
118'
109'
Замена
П. Торрес
️️️️
Э. Гарсия
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
107'
106'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
Р. Толой
97'
Травма
А. Белотти
95'
86'
Замена
М. Льоренте
️️️️
С. Аспиликуэта
Замена
М. Локателли
️️️️
Л. Инсинье
84'
Замена
А. Белотти
️️️️
Н. Барелла
84'
80'
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
Пас отдал
Д. Ольмо
Замена
Р. Толой
️️️️
Эмерсон
74'
Замена
М. Пессина
️️️️
М. Верратти
74'
70'
Замена
Родри
️️️️
Коке
70'
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Оярсабаль
64'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Берарди
️️️️
Ч. Иммобиле
62'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Ч. Иммобиле
60'
51'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Ферран Торрес
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Педри
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Дани Ольмо
ПВ
21
Микель Оярсабаль
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
11
Доменико Берарди
ПВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Адама Траоре
ПВ
9
Жерар Морено
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Эмерсон
19
Бонуччи
3
Кьеллини
22
Ди Лоренцо
18
Барелла
8
Жоржиньо
6
Верратти
10
Инсинье
14
Кьеза
17
Иммобиле
4-1-2-2-1
23
Симон
2
Аспиликуэта
4
Гарсия
14
Ляпорт
18
Альба
5
Бускетс
20
Педри
8
Коке
10
Ольмо
7
Торрес
21
Оярсабаль
13
Эмерсон
25
Толой
25
Толой
13
Эмерсон
10
Инсинье
5
Локателли
5
Локателли
10
Инсинье
6
Верратти
4
Пессина
4
Пессина
6
Верратти
17
Иммобиле
11
Берарди
11
Берарди
17
Иммобиле
14
Кьеза
20
Бернардески
20
Бернардески
14
Кьеза
18
Барелла
9
Белотти
9
Белотти
18
Барелла
2
Аспиликуэта
5
Льоренте
5
Льоренте
2
Аспиликуэта
4
Гарсия
4
Торрес
4
Торрес
4
Гарсия
8
Коке
16
Родри
16
Родри
8
Коке
5
Бускетс
10
Алькантара
10
Алькантара
5
Бускетс
21
Оярсабаль
9
Морено
9
Морено
21
Оярсабаль
7
Торрес
7
Мората
7
Мората
7
Торрес
Остались в запасе
Италия
Испания
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Италия - Испания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Россия 1
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