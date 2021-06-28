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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Испания
Хорватия - Испания: обзор матча 28 июня 2021
Хорватия
28.06.2021, понедельник, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
3 : 5
Завершен
Испания
20'
Педри (АГ)
85'
М. Оршич
90+2'
М. Пашалич
38'
П. Сарабия
57'
С. Аспиликуэта
77'
Ф. Торрес
100'
А. Мората
103'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Испания
Замена
Л. Иванушец
️️️️
Л. Модрич
114'
103'
ГОЛ! 3:5!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Д. Ольмо
101'
Замена
Родри
️️️️
С. Бускетс
100'
ГОЛ! 3:4!
А. Мората
Пас отдал
Д. Ольмо
ГОЛ! 3:3!
М. Пашалич
Пас отдал
М. Оршич
90'
+2
88'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 2:3!
М. Оршич
85'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
84'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Н. Влашич
79'
Замена
А. Будимир
️️️️
М. Ковачич
79'
77'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
П. Торрес
77'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Коке
77'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Х. Луис Гайя
Замена
Й. Брекало
️️️️
Й. Юранович
74'
Желтая карточка
М. Брозович
73'
71'
Замена
П. Торрес
️️️️
Э. Гарсия
71'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
П. Сарабия
Замена
М. Оршич
️️️️
А. Ребич
67'
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
А. Крамарич
️️️️
Б. Петкович
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
П. Сарабия
Пас отдал
Х. Луис Гайя
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Педри
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Йосип Юранович
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Ферран Торрес
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Педри
ЦП
8
Коке
ЦП
17
Пабло Сарабия
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
9
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ливакович
22
Юранович
21
Вида
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
17
Ребич
13
Влашич
17
Петкович
4-1-2-2-1
23
Симон
2
Аспиликуэта
4
Гарсия
14
Ляпорт
14
Гайя
5
Бускетс
20
Педри
8
Коке
17
Сарабия
7
Торрес
7
Мората
10
Модрич
18
Иванушец
18
Иванушец
10
Модрич
13
Влашич
15
Пашалич
15
Пашалич
13
Влашич
17
Ребич
16
Оршич
16
Оршич
17
Ребич
22
Юранович
7
Брекало
7
Брекало
22
Юранович
8
Ковачич
11
Будимир
11
Будимир
8
Ковачич
17
Петкович
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Петкович
14
Гайя
18
Альба
18
Альба
14
Гайя
4
Гарсия
4
Торрес
4
Торрес
4
Гарсия
5
Бускетс
16
Родри
16
Родри
5
Бускетс
8
Коке
8
Руис
8
Руис
8
Коке
17
Сарабия
10
Ольмо
10
Ольмо
17
Сарабия
7
Торрес
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Торрес
Остались в запасе
Хорватия
Испания
16
Миле Скорич
ЦЗ
23
Симон Слуга
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Златко Далич
5
Маркос Льоренте
ЦП
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Миле Скорич
ЦЗ
23
Симон Слуга
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
Остались в запасе
5
Маркос Льоренте
ЦП
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Хорватия - Испания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
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