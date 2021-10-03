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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Буде-Глимт
Стабек - Буде-Глимт: обзор матча 03 октября 2021
Стабек
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
0 : 3
Завершен
Буде-Глимт
54'
Э. Ботхейм
62'
Ф. Бьоркан
86'
Ж. Коомсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Буде-Глимт
87'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
86'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Коомсон
Пас отдал
Ф. Бьоркан
79'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
Замена
V. Wernersson
️️️️
J. Moe
71'
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
М. Болли
71'
Красная карточка
K. Hansen
67'
Желтая карточка
И. Месик
62'
62'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бьоркан
Пас отдал
О. Сольбаккен
Желтая карточка
С. Вангберг
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ботхейм
Пас отдал
С. Фет
Замена
F. Azemi
️️️️
П. Александер Киркеволд
46'
Желтая карточка
М. Хейланд
31'
Желтая карточка
П. Александер Киркеволд
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
6
Мартин Хейланд
ЦП
4
Симен Вангберг
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
12
Никита Хайкин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Стабек
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Буде-Глимт
14
Маттиас Кяйт
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
2-1-1-5
12
Сандберг
18
18
Месик
6
Хейланд
14
Болли
17
7
Хауген
3
Оттесен
5
Йенссен
16
Киркеволд
3-1-2-5
2
Сампстед
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
90
Пеллегрино
8
Конрадсен
12
Хайкин
22
Хейбротен
19
Фет
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
18
21
21
18
16
Киркеволд
77
77
16
Киркеволд
14
Болли
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
14
Болли
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
Остались в запасе
Стабек
Буде-Глимт
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
14
Маттиас Кяйт
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Остались в запасе
14
Маттиас Кяйт
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Стабек - Буде-Глимт
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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