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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Русенборг
Мьёндален - Русенборг: обзор матча 15 августа 2021
Мьёндален
15.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
1 : 2
Завершен
Русенборг
66'
B. Stokke
32'
Э. Даль Рейтан
58'
А. Конрадсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Русенборг
88'
Замена
Б. Сербечич
️️️️
К. Хольс
Замена
M. Bækken
️️️️
A. Sporrong
83'
Замена
J. Solberg
️️️️
M. Ovenstad
81'
Желтая карточка
S. Solholm Johansen
75'
75'
Желтая карточка
Х. Орн Ейхолфссон
ГОЛ! 1:2!
B. Stokke
Пас отдал
Л. Ольден Ларсен
66'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
S. Aasmundsen
61'
Замена
B. Stokke
️️️️
F. Brustad
61'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Конрадсен
Желтая карточка
S. Aasmundsen
48'
46'
Замена
Н. Хольм
️️️️
О. Скарсем
46'
Замена
С. Веччиа
️️️️
Э. Сейде
32'
ГОЛ! 0:1!
Э. Даль Рейтан
Пас отдал
А. Андерссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Мьёндален
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
Русенборг
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
1-5
31
17
33
4
11
Вальстад
8
4-2-1-3
1
Хансен
29
Рейтан
3
Ховланд
15
Орн Ейхолфссон
18
Андерссон
15
Хофф
16
Конрадсен
35
Сейде
9
Исламович
19
Хольс
77
Скарсем
31
19
19
31
17
6
6
17
33
7
Ларсен
7
Ларсен
33
8
20
20
8
19
Хольс
25
Сербечич
25
Сербечич
19
Хольс
35
Сейде
23
Веччиа
23
Веччиа
35
Сейде
77
Скарсем
29
Хольм
29
Хольм
77
Скарсем
Остались в запасе
Мьёндален
Русенборг
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
Остались в запасе
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
Остались в запасе
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Мьёндален - Русенборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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