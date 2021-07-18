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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Русенборг
Тромсе - Русенборг: обзор матча 18 июля 2021
Тромсе
18.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
1 : 3
Завершен
Русенборг
29'
Т. Тотланд
35'
Д. Исламович
69'
К. Хольс
80'
Э. Тагсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Русенборг
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
Л. Нильсен
87'
80'
ГОЛ! 1:3!
Э. Тагсет
Пас отдал
А. Андерссон
Замена
D. Berntsen
️️️️
Э. Китолано
73'
71'
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Конрадсен
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Хольс
Пас отдал
А. Андерссон
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Исламович
Пас отдал
В. Хофф
ГОЛ! 1:0!
Т. Тотланд
Пас отдал
М. Эбийе
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
11
Рубен Йенссен
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Тромсе
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
32
Emanuel Kulego
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
4-3-1-2
28
Карлстрем
11
Антонсен
38
Амундсен
6
Гундерсен
14
Тотланд
25
Нильсен
17
Китолано
11
Йенссен
94
Миккельсен
5
20
Эбийе
4-3-3
1
Хансен
29
Рейтан
3
Ховланд
25
Сербечич
18
Андерссон
15
Хофф
16
Конрадсен
20
Тагсет
19
Видесхейм-Пауль
19
Хольс
9
Исламович
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
25
Нильсен
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
25
Нильсен
17
Китолано
17
17
17
Китолано
16
Конрадсен
35
Сейде
35
Сейде
16
Конрадсен
Остались в запасе
Тромсе
Русенборг
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
32
Emanuel Kulego
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Остались в запасе
32
Emanuel Kulego
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Тромсе - Русенборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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