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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Стабек
Буде-Глимт - Стабек: обзор матча 27 июня 2021
Буде-Глимт
27.06.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
4 : 1
Завершен
Стабек
14'
С. Фет
27'
У. Салтнес
32'
Э. Ботхейм
81'
А. Нуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Стабек
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Нуса
Желтая карточка
П. Берг
75'
Желтая карточка
В. Конгсро
67'
59'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
S. Skytte
Замена
A. Lindahl
️️️️
С. Серли
51'
47'
Замена
J. Moe
️️️️
M. Solheim
46'
Замена
А. Нуса
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Замена
В. Конгсро
️️️️
Ф. Бьоркан
46'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
46'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Лоде
35'
ГОЛ! 3:0!
Э. Ботхейм
32'
ГОЛ! 2:0!
У. Салтнес
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Фет
Пас отдал
У. Салтнес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
24
Калоян Костадинов
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
3-1-4-2
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
10
Серли
19
Фет
22
Ботхейм
11
Нордас
3-2-5
3
Оттесен
4
Вангберг
5
Йенссен
7
Сольбаккен
2
84
20
Эдвардсен
19
14
5
15
Бьоркан
18
Конгсро
18
Конгсро
15
Бьоркан
2
Лоде
22
Хейбротен
22
Хейбротен
2
Лоде
10
Серли
2
2
10
Серли
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
20
Эдвардсен
7
Нуса
7
Нуса
20
Эдвардсен
2
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
2
5
18
18
5
Остались в запасе
Буде-Глимт
Стабек
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
25
Uche Sabastine
ЦФ
1
Мариус Улла
ВР
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Остались в запасе
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
25
Uche Sabastine
ЦФ
1
Мариус Улла
ВР
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Буде-Глимт - Стабек
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
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