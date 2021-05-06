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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Манчестер Юнайтед
Рома - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 мая 2021
Рома
06.05.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 2
Первый матч – 2 : 6
Завершен
Манчестер Юнайтед
57'
Э. Джеко
60'
Б. Кристанте
83'
Н. Залевски
39'
Э. Кавани
68'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
Б. Уильямс
Желтая карточка
Б. Кристанте
84'
84'
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Фернандеш
ГОЛ! 3:2!
Н. Залевски
Пас отдал
Д. Сантон
83'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Педро
76'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
76'
73'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
Р. Карсдорп
72'
72'
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
Д. Сантон
️️️️
Б. Перес
69'
68'
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Фернандеш
64'
Замена
Н. Матич
️️️️
П. Погба
ГОЛ! 2:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
Л. Пеллегрини
60'
58'
Желтая карточка
Фред
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Педро
57'
46'
Замена
А. Теллес
️️️️
Л. Шоу
46'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Ван-Биссака
39'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Фред
18'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
3-2-1-3-1
83
Миранте
6
Смоллинг
3
Ибаньес
23
Манчини
2
Карсдорп
33
Перес
4
Кристанте
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
9
Педро
10
Джеко
4-3-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Байи
5
Магуайр
23
Шоу
6
ван де Бек
7
Фред
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
10
Кавани
9
Педро
59
Залевски
59
Залевски
9
Педро
33
Перес
18
Сантон
18
Сантон
33
Перес
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
29
Ван-Биссака
33
Уильямс
33
Уильямс
29
Ван-Биссака
23
Шоу
13
Теллес
13
Теллес
23
Шоу
8
Погба
18
Матич
18
Матич
8
Погба
8
Фернандеш
64
Мата
64
Мата
8
Фернандеш
10
Кавани
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
10
Кавани
Остались в запасе
Рома
Манчестер Юнайтед
23
Пьетро Боер
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Ли Грант
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Рома - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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