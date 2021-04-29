Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Рома
Манчестер Юнайтед - Рома: обзор матча 29 апреля 2021
Манчестер Юнайтед
29.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
6 : 2
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Рома
9'
Б. Фернандеш
48'
Э. Кавани
64'
Э. Кавани
71'
Б. Фернандеш (П)
75'
П. Погба
86'
М. Гринвуд
15'
Л. Пеллегрини (П)
34'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Рома
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Фернандеш
89'
ГОЛ! 6:2!
М. Гринвуд
Пас отдал
Э. Кавани
86'
Замена
Н. Матич
️️️️
Фред
83'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
М. Рэшфорд
76'
ГОЛ! 5:2!
П. Погба
Пас отдал
Б. Фернандеш
75'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Б. Фернандеш
71'
ГОЛ! 3:2!
Э. Кавани
64'
61'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
П. Погба
51'
50'
Желтая карточка
Г. Вильяр
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Фернандеш
48'
37'
Замена
Б. Перес
️️️️
Л. Спинаццола
34'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
28'
Замена
А. Миранте
️️️️
П. Лопес
15'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Пеллегрини
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Э. Кавани
9'
5'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ж. Верету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
7
Фред
8
Погба
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
10
Кавани
4-1-3-1-1
13
Лопес
2
Карсдорп
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
24
Диавара
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Джеко
7
Фред
18
Матич
18
Матич
7
Фред
8
Фернандеш
64
Мата
64
Мата
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
13
Лопес
83
Миранте
83
Миранте
13
Лопес
37
Спинаццола
33
Перес
33
Перес
37
Спинаццола
17
Верету
12
Вильяр
12
Вильяр
17
Верету
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Рома
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
5
Эбрима Дарбо
ОП
20
Риккардо Черво
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
20
Риккардо Черво
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Рома
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
18:45
4
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:40
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
10:29
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
18:45
4
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
10:24
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+