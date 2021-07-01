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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Одд
Мьёндален - Одд: обзор матча 01 июля 2021
Мьёндален
01.07.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 2
Завершен
Одд
67'
S. Lalle Ibrahim
50'
М. Бакенга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Одд
88'
Желтая карточка
С. Россбах
85'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
K. Larsen
85'
Замена
С. Овусу
️️️️
М. Андре Кааса
Замена
M. Bækken
️️️️
M. Ovenstad
77'
72'
Замена
К. Валлем
️️️️
С. Свендсен
72'
Замена
Э. Рууд
️️️️
Д. Соренсен
ГОЛ! 1:1!
S. Lalle Ibrahim
Пас отдал
M. Ovenstad
67'
Замена
T. Brochmann
️️️️
O. Amund Sveen
60'
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
B. Stokke
60'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бакенга
Замена
I. Twum
️️️️
C. Gauseth
46'
Замена
F. Brustad
️️️️
W. Sell
46'
37'
Желтая карточка
Д. Соренсен
Желтая карточка
W. Sell
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мьёндален
11
Alfred Scriven
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
18
Сайвер Аас
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
1-1-5
11
Вальстад
7
Ларсен
11
20
17
22
33
2-1-4-3
1
Россбах
4
Бьортуфт
25
Китолано
1
Йоргенсен
16
Китолано
6
Леквен
26
Соренсен
15
Кааса
7
Свендсен
0
90
Бакенга
22
7
7
22
11
18
18
11
17
19
19
17
20
22
22
20
4
8
8
4
26
Соренсен
2
Рууд
2
Рууд
26
Соренсен
15
Кааса
28
Овусу
28
Овусу
15
Кааса
7
Свендсен
6
Валлем
6
Валлем
7
Свендсен
0
9
Лауритсен
9
Лауритсен
0
Остались в запасе
Мьёндален
Одд
11
Alfred Scriven
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
1
Леопольд Вальстедт
ВР
18
Сайвер Аас
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
11
Alfred Scriven
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
18
Сайвер Аас
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Мьёндален - Одд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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