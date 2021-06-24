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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Тромсе
Одд - Тромсе: обзор матча 24 июня 2021
Одд
24.06.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
3 : 0
Завершен
Тромсе
32'
М. Бакенга
53'
Д. Китолано
77'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Тромсе
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
М. Бакенга
87'
Желтая карточка
С. Свендсен
86'
85'
Желтая карточка
A. Jenssen
Желтая карточка
М. Бакенга
84'
83'
Замена
M. Andersen
️️️️
D. Berntsen
ГОЛ! 3:0!
М. Бакенга
77'
Замена
К. Валлем
️️️️
K. Larsen
72'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
М. Леквен
72'
71'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
A. Örn Arnarson
Замена
Э. Рууд
️️️️
С. Овусу
59'
ГОЛ! 2:0!
Д. Китолано
Пас отдал
K. Larsen
53'
46'
Замена
Э. Китолано
️️️️
F. Winther
45'
+1
Желтая карточка
D. Berntsen
ГОЛ! 1:0!
М. Бакенга
Пас отдал
С. Свендсен
32'
5'
Желтая карточка
A. Örn Arnarson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
6
Felix Winther
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
2-2-3-3
1
Россбах
25
Китолано
4
Бьортуфт
28
Овусу
1
Йоргенсен
15
Кааса
16
Китолано
6
Леквен
7
Свендсен
0
90
Бакенга
3-1-1-5
28
Карлстрем
14
Тотланд
38
Амундсен
11
Антонсен
11
Йенссен
94
Миккельсен
6
20
Эбийе
17
5
2
90
Бакенга
9
Лауритсен
9
Лауритсен
90
Бакенга
28
Овусу
2
Рууд
2
Рууд
28
Овусу
0
6
Валлем
6
Валлем
0
6
Леквен
26
Соренсен
26
Соренсен
6
Леквен
17
15
15
17
6
17
Китолано
17
Китолано
6
3
3
2
29
29
2
Остались в запасе
Одд
Тромсе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Одд - Тромсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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