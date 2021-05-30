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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Мольде
Мьёндален - Мольде: обзор матча 30 мая 2021
Мьёндален
30.05.2021, воскресенье, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
0 : 0
Завершен
Мольде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Мольде
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
B. Stokke
90'
Замена
J. Solberg
️️️️
O. Amund Sveen
89'
Замена
S. Aasmundsen
️️️️
C. Gauseth
75'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
F. Brustad
75'
69'
Замена
К. Хауген
️️️️
Б. Риса
68'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
Э. Хестад
68'
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
Замена
T. Brochmann
️️️️
M. Ovenstad
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Мьёндален
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
2-5
11
Вальстад
28
Себулонсен
31
20
8
22
11
3-1-1-3-2
1
Линде
15
Бьорнбак
18
Синюан
33
Риса
14
Эушнес
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
5
Хестад
20
22
22
20
17
7
7
17
22
6
6
22
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
11
33
33
11
33
Риса
28
Хауген
28
Хауген
33
Риса
5
Хестад
23
Андерсен
23
Андерсен
5
Хестад
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Мьёндален
Мольде
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
31
Оливер Петерсен
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Мьёндален - Мольде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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