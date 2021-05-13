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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Мольде
Тромсе - Мольде: обзор матча 13 мая 2021
Тромсе
13.05.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
3 : 3
Завершен
Мольде
11'
М. Эбийе
44'
М. Эбийе
65'
Э. Китолано
10'
О. Омойджуанфо
16'
О. Омойджуанфо
40'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Мольде
Желтая карточка
Р. Йенссен
87'
85'
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Андерсен
75'
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
66'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
О. Брюнхильдсен
ГОЛ! 3:3!
Э. Китолано
Пас отдал
Я. Карлстрем
65'
Замена
К. Антонсен
️️️️
D. Berntsen
63'
58'
Желтая карточка
Б. Риса
ГОЛ! 2:3!
М. Эбийе
Пас отдал
Э. Китолано
44'
40'
ГОЛ! 1:3!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Э. Хуссэйн
16'
ГОЛ! 1:2!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Бьорнбак
ГОЛ! 1:1!
М. Эбийе
Пас отдал
Т. Тотланд
11'
10'
ГОЛ! 0:1!
О. Омойджуанфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
11
Рубен Йенссен
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Anders Jenssen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Тромсе
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
3-3-1-3
28
Карлстрем
6
Гундерсен
38
Амундсен
14
Тотланд
25
Нильсен
17
Китолано
11
Йенссен
94
Миккельсен
20
Эбийе
17
5
4-1-1-3-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
33
Риса
14
Эушнес
8
Хуссэйн
23
Андерсен
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
17
11
Антонсен
11
Антонсен
17
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
14
Болли
14
Болли
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Тромсе
Мольде
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Остались в запасе
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Тромсе - Мольде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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