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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Аустрия
Санкт-Пельтен - Аустрия: обзор матча 17 апреля 2021
Санкт-Пельтен
17.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия
29'
Т. Бут
30'
А. Шмидт (АГ)
65'
М. Джуричин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Аустрия
90'
+1
Замена
A. Zeka
️️️️
Д. Фиц
85'
Замена
К. Моншейн
️️️️
А. Поульсен
Замена
C. Halper
️️️️
Б. Сервания
83'
Желтая карточка
D. Luxbacher
81'
75'
Замена
С. Звиршитц
️️️️
M. Madl
Замена
D. Schutz
️️️️
Т. Бут
72'
Замена
С. Тетте
️️️️
А. Шмидт
72'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Джуричин
Замена
Р. Любичич
️️️️
D. Luxbacher
63'
56'
Желтая карточка
M. Madl
43'
Желтая карточка
П. Виммер
35'
Желтая карточка
М. Джуричин
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Шмидт
ГОЛ! 1:0!
Т. Бут
Пас отдал
M. Maranda
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
0
G. Davies
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
7
Марко Джуричин
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
25
Martin Majnovics
ЦФ
27
Pirmin Strasser
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
17
Agim Zeka
ЦФ
17
Anour El Moukhantir
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
1-4-5
1
15
18
Бут
0
44
23
Сервания
3
10
13
Шмидт
15
24
3-1-5-1
1
Пенц
46
Хандль
2
Поульсен
30
5
Мартель
6
Демаку
8
Виммер
11
Саркария
36
Фиц
25
Эбнер
7
Джуричин
10
10
Любичич
10
Любичич
10
23
Сервания
14
14
23
Сервания
18
Бут
20
20
18
Бут
13
Шмидт
10
Тетте
10
Тетте
13
Шмидт
36
Фиц
17
17
36
Фиц
30
15
Звиршитц
15
Звиршитц
30
2
Поульсен
14
Моншейн
14
Моншейн
2
Поульсен
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Аустрия
25
Martin Majnovics
ЦФ
27
Pirmin Strasser
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
17
Anour El Moukhantir
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
25
Martin Majnovics
ЦФ
27
Pirmin Strasser
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Остались в запасе
17
Anour El Moukhantir
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Санкт-Пельтен - Аустрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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