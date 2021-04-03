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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер
Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер: обзор матча 03 апреля 2021
Санкт-Пельтен
03.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
10'
С. Бауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер
Замена
E. Metu
️️️️
C. Halper
89'
82'
Желтая карточка
D. Starkl
76'
Желтая карточка
Д. Атанга
72'
Замена
D. Starkl
️️️️
Л. Кронбергер
67'
Замена
В. Ворсагер
️️️️
M. Hausjell
Замена
Т. Бут
️️️️
Р. Любичич
66'
Замена
N. Meister
️️️️
С. Тетте
66'
59'
Желтая карточка
Л. Кронбергер
Желтая карточка
Р. Любичич
54'
Замена
G. Davies
️️️️
D. Drescher
46'
Замена
M. Maranda
️️️️
А. Мухамедбегович
42'
Желтая карточка
С. Тетте
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Санкт-Пельтен
18
Тэйлор Бут
ЦП
0
G. Davies
ЦП
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
22
Marcus Maier
ЦП
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
4-4-2
1
15
29
17
Мухамедбегович
5
Блауэнштайнер
23
Сервания
14
10
Любичич
44
10
Тетте
24
3-3-1-3
1
6
Даткович
4
Айву
4
Бауэр
17
Атанга
5
Кершбаум
20
7
Кронбергер
14
24
84
10
Любичич
18
Бут
18
Бут
10
Любичич
17
Мухамедбегович
15
15
17
Мухамедбегович
14
31
31
14
29
0
0
29
10
Тетте
0
0
10
Тетте
24
2
Ворсагер
2
Ворсагер
24
7
Кронбергер
7
7
7
Кронбергер
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Адмира Ваккер
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
4
Лукас Малишек
ОП
31
Осман Хаджикич
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
Остались в запасе
97
Josef Ganda
ЦФ
4
Лукас Малишек
ОП
31
Осман Хаджикич
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
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Санкт-Пельтен
Адмира Ваккер
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
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2019.06.29 20:06
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2019.06.11 13:29
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2017.06.12 08:55
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2024.02.09 17:59
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2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
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2017.06.12 08:55
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