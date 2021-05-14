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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Оденсе
Вайле - Оденсе: обзор матча 14 мая 2021
Вайле
14.05.2021, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
2 : 2
Завершен
Оденсе
39'
С. Эзатолахи
17'
J. Skjelvik
84'
Б. Кадрии (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Оденсе
90'
+1
Желтая карточка
А. Элис Трандарсон
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Кадрии
Желтая карточка
Г. Онугха
83'
Желтая карточка
K. Yamga
83'
Замена
В. Давидсен
️️️️
A. Mucolli
78'
Замена
Г. Онугха
️️️️
А. Соуза
78'
70'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
И. Жебали
Замена
L. Hetemi
️️️️
Л. Энгель
67'
66'
Желтая карточка
Э. Сабби
63'
Замена
Э. Сабби
️️️️
M. Fenger
63'
Замена
М. Опондо
️️️️
J. Thomasen
46'
Замена
H. Christian Bernat
️️️️
M. Sayouba
Желтая карточка
D. Kovačić
43'
43'
Желтая карточка
A. Simon Okosun
ГОЛ! 1:1!
С. Эзатолахи
Пас отдал
П. Бенгтссон
39'
17'
ГОЛ! 0:1!
J. Skjelvik
Пас отдал
А. Элис Трандарсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
17
Lucas Jensen
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
3-3-2-2
30
Брунст
19
Бенгтссон
40
Ояла
4
Энгель
6
Эзатолахи
0
20
Рамадани
22
Экитике
10
Соуза
19
4
4-4-2
30
3
2
6
Тверсков
3
Эстрем
21
Трандарсон
6
18
9
Кадрии
9
11
Жебали
4
Энгель
34
34
4
Энгель
19
3
Давидсен
3
Давидсен
19
10
Соуза
7
Онугха
7
Онугха
10
Соуза
30
1
1
30
9
11
Сабби
11
Сабби
9
18
11
Опондо
11
Опондо
18
11
Жебали
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
11
Жебали
Остались в запасе
Вайле
Оденсе
17
Lucas Jensen
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
17
Lucas Jensen
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Вайле - Оденсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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Оденсе
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2025.06.12 12:14
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