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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Вайле
Сендерийск - Вайле: обзор матча 25 апреля 2021
Сендерийск
25.04.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Вайле
60'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Вайле
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
R. Hassan
81'
77'
Замена
D. Kovačić
️️️️
Ю. Ояла
73'
Замена
В. Давидсен
️️️️
П. Бенгтссон
71'
Замена
Г. Онугха
️️️️
А. Соуза
70'
Замена
L. Jensen
️️️️
J. Schoop
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
Пас отдал
С. Гартенманн
60'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
R. Vinderslev
52'
Замена
Э. Хольм
️️️️
M. Dal Hende
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
29
Victor Ekani
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-2-4
20
Томас
27
26
5
3
Гартенманн
29
6
21
11
Райт
18
Якобсен
77
4-2-2-2
30
Брунст
4
Энгель
20
Колингер
40
Ояла
19
Бенгтссон
6
Эзатолахи
0
10
Соуза
22
Экитике
19
20
5
3
Хольм
3
Хольм
5
6
34
Эскесен
34
Эскесен
6
77
20
20
77
40
Ояла
4
4
40
Ояла
20
17
17
20
19
Бенгтссон
3
Давидсен
3
Давидсен
19
Бенгтссон
10
Соуза
7
Онугха
7
Онугха
10
Соуза
Остались в запасе
Сендерийск
Вайле
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
21
Indy Groothuizen
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Сендерийск - Вайле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
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2025.05.27 11:05
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2025.03.18 08:23
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2025.06.12 12:14
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Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
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2025.04.19 17:06
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2025.03.31 09:46
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2025.03.18 08:23
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