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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 07 декабря 2021
Интернасьонал
07.12.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
33'
Ю. Алберто
45'
Г. Баральяс
45+2'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Р. Дурадо
90'
+4
Желтая карточка
Тайсон
88'
82'
Замена
Вандерсон
️️️️
А. Энрике
82'
Замена
M. Barbosa
️️️️
М. Фрейтас
Замена
М. Кадорини
️️️️
Р. Саравия
77'
Желтая карточка
К. Паласиос
70'
67'
Замена
Рональд
️️️️
J.
Замена
Маурисио
️️️️
Патрик
61'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Р. Линдосо
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
J.
Пас отдал
A.
45'
ГОЛ! 1:1!
Г. Баральяс
Пас отдал
A.
36'
Замена
A.
️️️️
D.
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
В. Куэста
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
20
Ренцо Саравия
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
2
Лукас Оливейра
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
3
Werley
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
2-1-5
27
Мойзес
4
Мендес
88
Эденилсон
13
Дурадо
9
Алберто
8
Патрик
11
Тайсон
23
Линдосо
1-2-5
6
Энрике
18
44
Баральяс
33
Эдер
26
17
Риксон
5
Маранхао
17
Фрейтас
23
Линдосо
7
Паласиос
7
Паласиос
23
Линдосо
8
Патрик
18
Маурисио
18
Маурисио
8
Патрик
20
Саравия
99
Кадорини
99
Кадорини
20
Саравия
6
Энрике
4
Вандерсон
4
Вандерсон
6
Энрике
23
0
0
23
17
Фрейтас
8
8
17
Фрейтас
18
35
Рональд
35
Рональд
18
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
14
Pedro Henrique
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
3
Werley
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
3
Werley
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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