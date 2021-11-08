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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Куяба
Сеара - Куяба: обзор матча 08 ноября 2021
Сеара
08.11.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
48'
Мессиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Куяба
Желтая карточка
Мессиас
90'
+8
Замена
Марлон
️️️️
Вина
90'
+4
Замена
W. Oliveira
️️️️
Ф. Собрал
90'
+4
Желтая карточка
Л. Отавио
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
R. Elias
Замена
Лима
️️️️
С. Мендоса
88'
Пенальти не реализован!
Клебер
82'
82'
Замена
R. Elias
️️️️
Клайсон
73'
Замена
U. Correia
️️️️
Камило
Замена
Рик
️️️️
Эрик
65'
Замена
Клебер
️️️️
J.
65'
Желтая карточка
J.
64'
59'
Замена
R. Gava
️️️️
Ж. Виларди
58'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Юри
ГОЛ! 1:0!
Мессиас
48'
46'
Замена
F. Marques
️️️️
M.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
2
Igor
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
29
Вина
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
9
Jael
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
22
Max
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
27
Камило
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
50
Юри
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сеара
77
Gabriel Santos
ЦП
25
Марлон
ЦП
9
Клебер
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
37
Рик
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
45
Лима
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
2-5
2
24
Мессиас
88
Собрал
6
Отавио
91
Пачеко
19
33
Эрик
2-1-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
29
Клайсон
27
Камило
2
Лукас
6
50
Юри
6
Виларди
29
Вина
25
Марлон
25
Марлон
29
Вина
9
9
Клебер
9
Клебер
9
88
Собрал
55
55
88
Собрал
33
Эрик
37
Рик
37
Рик
33
Эрик
7
Мендоса
45
Лима
45
Лима
7
Мендоса
22
19
19
22
6
Виларди
18
18
6
Виларди
27
Камило
8
8
27
Камило
50
Юри
7
Кафу
7
Кафу
50
Юри
29
Клайсон
9
9
29
Клайсон
Остались в запасе
Сеара
Куяба
77
Gabriel Santos
ЦП
17
Жоржиньо
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
21
Жоао Карлос
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
17
Жоржиньо
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Сеара - Куяба
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
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