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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Америка Минейро
Сантос - Америка Минейро: обзор матча 23 октября 2021
Сантос
23.10.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Америка Минейро
45+4'
Адемир (П)
47'
Але
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Америка Минейро
Замена
Мораес
️️️️
В. Заносело
83'
78'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
Л. Кал
71'
Замена
Жуниньо
️️️️
Жуниньо
71'
Замена
G.
️️️️
R.
Замена
А. Габриэль
️️️️
D. Tardelli
65'
61'
Замена
J. Paulo
️️️️
М. Лопес
61'
Замена
M. Zárate
️️️️
Ф. Азеведо
53'
Желтая карточка
М. Лопес
47'
ГОЛ! 0:2!
Але
Замена
Мадсон
️️️️
P.
46'
Замена
М. Гильерме
️️️️
К. Санчес
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Адемир
Красная карточка
Ж. Мота
45'
+1
Замена
Ж. Мота
️️️️
Г. Камачо
44'
12'
Желтая карточка
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
31
ParÃ¡
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Америка Минейро
16
Але
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сантос
36
Матиас Лакава
ЦП
21
Raniel
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
2
Derick
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
Америка Минейро
10
Бруно Назарио
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
0
L. Santos
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
5
29
Камачо
3
Боса
2
Веласкес
6
Джонатан
25
Заносело
5
4
Бауэрман
8
Жуниньо
1
Кавичиоли
2
45
Силва
9
20
Габриэль
20
Габриэль
9
29
Камачо
10
Мота
10
Мота
29
Камачо
7
Санчес
95
Гильерме
95
Гильерме
7
Санчес
31
22
Мадсон
22
Мадсон
31
25
Заносело
20
Мораес
20
Мораес
25
Заносело
11
Азеведо
99
99
11
Азеведо
9
20
20
9
21
Кал
5
5
21
Кал
6
Лопес
6
6
6
Лопес
Остались в запасе
Сантос
Америка Минейро
36
Матиас Лакава
ЦП
21
Raniel
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
2
Derick
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
10
Бруно Назарио
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
36
Матиас Лакава
ЦП
21
Raniel
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
2
Derick
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Сантос - Америка Минейро
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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