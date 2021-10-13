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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Гойяненсе
Брагантино - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 13 октября 2021
Брагантино
13.10.2021, среда, 01:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
69'
Ж. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Атлетико Гойяненсе
Замена
E.
️️️️
G. Novaes
90'
+1
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
90'
+1
Замена
Веверсон
️️️️
Хелиньо
89'
Желтая карточка
Л. Ортис
84'
76'
Желтая карточка
J.
ГОЛ! 1:0!
Ж. Силва
Пас отдал
G. Novaes
69'
Замена
G. Novaes
️️️️
Т. Куэльо
64'
59'
Замена
Натанаэль
️️️️
A. LuÃs
46'
Замена
A.
️️️️
В. Маранхао
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Б. Пракседес
46'
45'
+5
Замена
J.
️️️️
Рональд
45'
+4
Замена
Г. Баральяс
️️️️
M. Barbosa
38'
Желтая карточка
A.
33'
Желтая карточка
Рональд
Вторая желтая
Рамирес
30'
Желтая карточка
Рамирес
22'
Пенальти не реализован!
Б. Пракседес
13'
9'
Желтая карточка
В. Маранхао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
99
Зе Роберто
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Брагантино
38
Cristiano
ЦП
42
Gonzalo
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
14
André
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
2-1-5
15
Бруно
3
Ортис
7
Рамирес
28
Куэльо
15
Итало
25
Силва
11
Хелиньо
36
Кандидо
1-5
4
Вандерсон
97
35
Рональд
5
Маранхао
10
8
25
Пракседес
32
Мартинес
32
Мартинес
25
Пракседес
28
Куэльо
39
39
28
Куэльо
6
6
11
Хелиньо
26
Веверсон
26
Веверсон
11
Хелиньо
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
8
44
Баральяс
44
Баральяс
8
35
Рональд
18
18
35
Рональд
5
Маранхао
14
14
5
Маранхао
97
25
Натанаэль
25
Натанаэль
97
81
81
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
38
Cristiano
ЦП
42
Gonzalo
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Остались в запасе
38
Cristiano
ЦП
42
Gonzalo
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Брагантино - Атлетико Гойяненсе
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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