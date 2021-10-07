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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Палмейрас
Америка Минейро - Палмейрас: обзор матча 07 октября 2021
Америка Минейро
07.10.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Палмейрас
73'
P.
90+1'
Адемир (П)
29'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Палмейрас
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Мело
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Адемир
90'
+1
88'
Желтая карточка
R.
Желтая карточка
P.
85'
82'
Замена
Данило
️️️️
П. де Паула
Замена
R.
️️️️
Л. Кал
81'
81'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Дуду
81'
Замена
Уэсли
️️️️
Жорже
Замена
A. Ruschel
️️️️
М. Лопес
81'
80'
Замена
Дейверсон
️️️️
Рони
80'
Замена
Г. Верон
️️️️
Р. Вейга
ГОЛ! 1:1!
P.
Пас отдал
Адемир
73'
Замена
Андерсон
️️️️
Р. Силва
69'
Пенальти не реализован!
Ф. Азеведо
61'
60'
Желтая карточка
Жорже
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
M. Zárate
57'
Желтая карточка
Э. Бауэрман
49'
29'
ГОЛ! 0:1!
Рони
15'
Желтая карточка
Г. Менино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
2
Patric
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
16
Але
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Палмейрас
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
13
Луан
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Renan
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
6
Жорже
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
33
Рони
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Америка Минейро
10
Бруно Назарио
ЦП
9
Rodolfo
ЦФ
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
1
Матеус
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
3
Michel
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
5
16
Але
99
7
Адемир
21
Кал
8
Жуниньо
1-5
25
Менино
12
де Паула
92
Дуду
33
Рони
23
Вейга
6
Жорже
21
Кал
9
9
21
Кал
6
Лопес
28
28
6
Лопес
45
Силва
3
Андерсон
3
Андерсон
45
Силва
99
11
Азеведо
11
Азеведо
99
12
де Паула
15
Данило
15
Данило
12
де Паула
6
Жорже
21
Уэсли
21
Уэсли
6
Жорже
92
Дуду
10
Скарпа
10
Скарпа
92
Дуду
23
Вейга
27
Верон
27
Верон
23
Вейга
33
Рони
16
Дейверсон
16
Дейверсон
33
Рони
Остались в запасе
Америка Минейро
Палмейрас
10
Бруно Назарио
ЦП
12
Йори
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
35
Матеус Фернандес
ЦП
1
Матеус
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
3
Michel
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
12
Йори
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Остались в запасе
35
Матеус Фернандес
ЦП
1
Матеус
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
3
Michel
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Америка Минейро - Палмейрас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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