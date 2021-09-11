Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Куяба
Жувентуде - Куяба: обзор матча 11 сентября 2021
Жувентуде
11.09.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Куяба
56'
Г. Кастильо
45+1'
J. Quintero (АГ)
68'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Куяба
Желтая карточка
В. Матеус
90'
+7
90'
+7
Вторая желтая
Клайсон
90'
+7
Желтая карточка
Клайсон
Замена
N. Castillo
️️️️
П. Энрике
88'
83'
Желтая карточка
Юри
82'
Замена
A. Conceição
️️️️
R. Gava
Замена
Чико
️️️️
Жадсон
77'
Замена
R.
️️️️
P. Boia
76'
73'
Желтая карточка
J.
71'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
Д. Кафу
68'
ГОЛ! 1:2!
J.
Пас отдал
R. Gava
58'
Замена
J.
️️️️
É.
ГОЛ! 1:1!
Г. Кастильо
Пас отдал
В. Матеус
56'
51'
Желтая карточка
É.
Желтая карточка
Соррисо
50'
46'
Замена
Юри
️️️️
A.
Замена
Соррисо
️️️️
D.
46'
46'
Замена
L. Ramon
️️️️
Ж. Лукас
Замена
Бруниньо
️️️️
W.
46'
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Лукас
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
J. Quintero
Желтая карточка
D.
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
2
Juan Quintero
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
96
Пауло Энрике
ЦФ
31
Марсело Карне
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
6
Uendel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
27
Камило
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Élton
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
2
Матеузиньо
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
10
Чико
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
20
Didi
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
Куяба
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
18
Jenison
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
50
Юри
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
1-1-5
2
16
Жадсон
8
Кастильо
23
34
Мендес
2
Матеус
20
2-1-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
29
Клайсон
18
2
Лукас
19
7
Кафу
27
Камило
98
21
21
98
23
7
Соррисо
7
Соррисо
23
96
Энрике
30
30
96
Энрике
16
Жадсон
10
Чико
10
Чико
16
Жадсон
20
37
Бруниньо
37
Бруниньо
20
19
18
18
19
7
Кафу
11
11
7
Кафу
18
50
Юри
50
Юри
18
18
4
4
18
2
Лукас
19
19
2
Лукас
Остались в запасе
Жувентуде
Куяба
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
2
Матеузиньо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
20
Didi
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
2
Матеузиньо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
20
Didi
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
Остались в запасе
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Жувентуде - Куяба
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
Новости команд
Все
Жувентуде
Куяба
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.11.19 09:23
Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
2025.09.06 22:01
1
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.24 09:03
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+