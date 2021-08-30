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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал: обзор матча 30 августа 2021
Атлетико Гойяненсе
30.08.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
81'
Замена
К. Видаль
️️️️
Патрик
81'
Замена
Маурисио
️️️️
Ю. Алберто
Замена
B. Montenegro
️️️️
З. Роберто
79'
Замена
Риксон
️️️️
A. LuÃs
79'
78'
Желтая карточка
К. Паласиос
71'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Тайсон
61'
Желтая карточка
Р. Дурадо
61'
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Д. Кардозо
Желтая карточка
З. Роберто
59'
Замена
J.
️️️️
А. Энрике
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
42
Даниэл
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
88
Эденилсон
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Атлетико Гойяненсе
18
Janderson
ЦП
14
André
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Интернасьонал
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
2-1-5
6
Энрике
4
Вандерсон
44
Баральяс
5
Маранхао
33
Эдер
16
Кариус
10
97
2-1-5
4
Мендес
27
Мойзес
5
Кардозо
8
Патрик
5
Хейтор
31
Куэста
88
Эденилсон
13
Дурадо
6
Энрике
18
18
6
Энрике
99
Зе Роберто
26
26
99
Зе Роберто
97
17
Риксон
17
Риксон
97
8
Патрик
11
Видаль
11
Видаль
8
Патрик
9
Алберто
18
Маурисио
18
Маурисио
9
Алберто
5
Кардозо
34
Герреро
34
Герреро
5
Кардозо
11
Тайсон
7
Паласиос
7
Паласиос
11
Тайсон
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал
14
André
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
14
André
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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