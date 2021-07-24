Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Америка Минейро
Гремио - Америка Минейро: обзор матча 24 июля 2021
Гремио
24.07.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
7'
Г. Гедес
31'
Ф. Азеведо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Америка Минейро
Желтая карточка
Дарлан
90'
+4
85'
Желтая карточка
R.
82'
Замена
C. Alberto
️️️️
C.
82'
Замена
G.
️️️️
A. Ruschel
74'
Желтая карточка
A. Ruschel
Замена
Рафинья
️️️️
Вандерсон
71'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Г. Гедес
71'
68'
Замена
Адемир
️️️️
Ф. Азеведо
68'
Замена
M. Toscano
️️️️
D. Ferreira
Желтая карточка
Ф. Энрике
63'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Д. Коста
62'
Замена
Дарлан
️️️️
В. Бобсин
62'
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Азеведо
Замена
Рикардиньо
️️️️
D. Souza
8'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедес
Пас отдал
Вандерсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
25
Алиссон
ЦП
2
Вандерсон
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
4
Руан
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Америка Минейро
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
38
Зе Витор
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Гремио
33
Бруно Кортес
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
49
Sarará
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
Америка Минейро
12
Йори
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
16
Але
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
2-1-1-5
97
28
Миранда
25
Алиссон
11
Коста
8
Бобсин
4
Руан
36
Гедес
5
Энрике
7
5
2
1
Кавичиоли
4
Бауэрман
45
Силва
38
Витор
8
Бобсин
37
Дарлан
37
Дарлан
8
Бобсин
2
Вандерсон
13
Рафинья
13
Рафинья
2
Вандерсон
7
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
11
Коста
21
21
11
Коста
36
Гедес
16
Барбоза
16
Барбоза
36
Гедес
11
Азеведо
7
Адемир
7
Адемир
11
Азеведо
28
20
20
28
2
20
20
2
19
99
99
19
Остались в запасе
Гремио
Америка Минейро
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
38
Лео Перейра
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
12
Йори
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
16
Але
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
38
Лео Перейра
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
Остались в запасе
12
Йори
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
16
Але
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Гремио - Америка Минейро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
Новости команд
Все
Гремио
Америка Минейро
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+