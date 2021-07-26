Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Гойяненсе
Сантос - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 26 июля 2021
Сантос
26.07.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
20'
З. Роберто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Атлетико Гойяненсе
88'
Замена
Ж. Торо
️️️️
J.
Замена
А. Габриэль
️️️️
Мадсон
86'
Замена
М. Леонардо
️️️️
Ф. Джонатан
86'
80'
Замена
A.
️️️️
Рональд
79'
Замена
А. Гомес
️️️️
Г. Баральяс
Замена
Г. Пирани
️️️️
К. Санчес
76'
73'
Желтая карточка
F. Miguel
53'
Замена
A. LuÃs
️️️️
З. Роберто
Замена
Л. Брага
️️️️
Л. Фелипе
46'
Желтая карточка
Мариньо
45'
+1
36'
Желтая карточка
З. Роберто
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Роберто
Желтая карточка
Ж. Пауло
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
22
Мадсон
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
35
Рональд
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
14
André
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Сантос
38
Маркос Леонардо
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
12
Джон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
12
Leonardo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
5
29
Камачо
15
Фелипе
15
Кайки
6
Джонатан
10
Мота
1-2-5
4
Вандерсон
18
44
Баральяс
14
16
23
2
Оливейра
25
Натанаэль
6
Джонатан
38
Леонардо
38
Леонардо
6
Джонатан
22
Мадсон
20
Габриэль
20
Габриэль
22
Мадсон
7
Санчес
12
Пирани
12
Пирани
7
Санчес
15
Фелипе
22
Брага
22
Брага
15
Фелипе
35
Рональд
0
0
35
Рональд
44
Баральяс
11
Гомес
11
Гомес
44
Баральяс
99
Зе Роберто
97
97
99
Зе Роберто
18
44
Торо
44
Торо
18
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Гойяненсе
21
Raniel
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
12
Джон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
6
Артур Энрике
ЦЗ
12
Leonardo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
Остались в запасе
21
Raniel
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
12
Джон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
Остались в запасе
6
Артур Энрике
ЦЗ
12
Leonardo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сантос - Атлетико Гойяненсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
Новости команд
Все
Сантос
Атлетико Гойяненсе
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+