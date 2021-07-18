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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас: обзор матча 18 июля 2021
Атлетико Гойяненсе
18.07.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
0 : 3
Завершен
Палмейрас
59'
Эдер (АГ)
90+1'
Г. Скарпа
90+6'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
Б. Лопес
Пас отдал
Дейверсон
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Г. Скарпа
Пас отдал
Б. Лопес
Желтая карточка
Эдер
88'
Замена
Рональд
️️️️
A. LuÃs
80'
75'
Замена
Данило
️️️️
П. де Паула
Замена
Ж. Торо
️️️️
J.
68'
66'
Желтая карточка
Уэсли
66'
Замена
М. Винья
️️️️
Уэсли
Желтая карточка
З. Роберто
64'
61'
Замена
Дейверсон
️️️️
Виллиан
61'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Р. Вейга
61'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
59'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Эдер
Замена
A.
️️️️
D.
56'
Замена
З. Роберто
️️️️
L.
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
16
Игор Кариус
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
18
Janderson
ЦП
23
Dudu
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
92
Дуду
ЛФ
11
Виллиан
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
35
Рональд
ПВ
16
Michel Custódio
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Палмейрас
12
Виктор Луис
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
8
Данило
ОП
15
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
3-2-1-1-4
16
Кариус
33
Эдер
2
Оливейра
17
Фрейтас
5
Маранхао
18
11
Гомес
23
16
81
97
2-2-1-2-3
1
Вевертон
12
Майке
15
Гомес
12
де Паула
30
Мело
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
21
Уэсли
13
11
Виллиан
92
Дуду
18
44
Торо
44
Торо
18
81
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
81
97
35
Рональд
35
Рональд
97
23
0
0
23
23
Вейга
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Вейга
12
де Паула
8
Данило
8
Данило
12
де Паула
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
21
Уэсли
6
Винья
6
Винья
21
Уэсли
11
Виллиан
16
Дейверсон
16
Дейверсон
11
Виллиан
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
16
Michel Custódio
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
4
Вандерсон
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
27
Габриэль Верон
ПВ
12
Виктор Луис
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
16
Michel Custódio
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
4
Вандерсон
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
Остались в запасе
14
Маркос Роша
ПЗ
27
Габриэль Верон
ПВ
12
Виктор Луис
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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