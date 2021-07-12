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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Сеара
Куяба - Сеара: обзор матча 12 июля 2021
Куяба
12.07.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 11 тур
2 : 2
Завершен
Сеара
26'
É.
90+2'
J.
57'
Рик
66'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Сеара
ГОЛ! 2:2!
J.
90'
+2
Замена
L. Hernández
️️️️
U.
83'
81'
Желтая карточка
J.
71'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Рик
71'
Замена
П. Наресси
️️️️
J.
66'
ГОЛ! 1:2!
J.
Пас отдал
Лима
Замена
G. Pato
️️️️
D. Gomes Magalhaes
61'
Замена
R. Gava
️️️️
U. Correia
60'
Замена
J.
️️️️
É.
60'
57'
ГОЛ! 1:1!
Рик
Пас отдал
Лима
46'
Замена
Вина
️️️️
Марлон
46'
Замена
Лима
️️️️
Жоржиньо
Замена
A.
️️️️
F. Marques
44'
Вторая желтая
Ж. Виларди
39'
Желтая карточка
Ж. Виларди
34'
ГОЛ! 1:0!
É.
Пас отдал
Ж. Виларди
26'
12'
Желтая карточка
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
29
Клайсон
ЦП
6
Uendel
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
25
Марлон
ЦП
17
Жоржиньо
АП
37
Рик
ПВ
1
Richard
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
9
Jael
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Куяба
1
Матеус Ногейра
ВР
21
Guilherme Pato
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
67
André Luiz
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
3-2-5
21
Карлос
13
Марллон
4
Паулао
2
Лукас
6
Виларди
29
Клайсон
19
19
11
8
6
2-2-2-5
24
Мессиас
91
Пачеко
88
Собрал
25
Марлон
37
Рик
17
Жоржиньо
1
7
Мендоса
9
15
27
11
21
21
11
6
27
27
6
19
18
18
19
8
18
18
8
19
18
18
19
25
Марлон
29
Вина
29
Вина
25
Марлон
17
Жоржиньо
45
Лима
45
Лима
17
Жоржиньо
9
6
Наресси
6
Наресси
9
37
Рик
11
Гонсалес
11
Гонсалес
37
Рик
Остались в запасе
Куяба
Сеара
1
Матеус Ногейра
ВР
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Osman
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
67
André Luiz
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
19
Fabinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Osman
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Остались в запасе
67
André Luiz
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
19
Fabinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Куяба - Сеара
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
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