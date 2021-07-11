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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Атлетико Минейро
Америка Минейро - Атлетико Минейро: обзор матча 11 июля 2021
Америка Минейро
11.07.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
68'
Д. Борреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Атлетико Минейро
81'
Замена
F. Felicio
️️️️
Д. Саварино
81'
Замена
Нето
️️️️
М. Сарачо
Замена
J. Paulo
️️️️
A. Ruschel
77'
74'
Замена
Калебе
️️️️
Э. Саша
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Б. Назарио
69'
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Борреро
Пас отдал
Д. Саварино
64'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Йоран
63'
Замена
Халк
️️️️
И. Рабельо
Желтая карточка
C. Alberto
45'
+5
38'
Желтая карточка
И. Рабельо
Замена
R.
️️️️
L. Santos
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
38
Зе Витор
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
2
Eduardo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
3
Че Че
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Америка Минейро
12
Йори
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
17
Густавиньо
АП
16
Але
АП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
9
Rodolfo
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
41
Нето
ОП
30
Калебе
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
7
Халк
ПВ
9
Felipe Felicio
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
3-2-4
1
Кавичиоли
4
Бауэрман
45
Силва
38
Витор
10
Назарио
8
Жуниньо
2
0
99
28
4-4-1-1
22
Эверсон
23
Гуга
6
Силва
6
Алонсо
21
Рабельо
3
Че Че
19
Йоран
11
Саварино
8
Жаир
11
Сарачо
8
Саша
0
9
9
0
28
6
6
28
10
Назарио
11
Азеведо
11
Азеведо
10
Назарио
11
Саварино
9
9
11
Саварино
19
Йоран
77
Борреро
77
Борреро
19
Йоран
11
Сарачо
41
Нето
41
Нето
11
Сарачо
8
Саша
30
Калебе
30
Калебе
8
Саша
21
Рабельо
7
Халк
7
Халк
21
Рабельо
Остались в запасе
Америка Минейро
Атлетико Минейро
12
Йори
ВР
2
Diego Ferreira
ЦФ
21
Лукас Кал
ОП
3
Андерсон
ЦЗ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
17
Густавиньо
АП
16
Але
АП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
31
Матеус Мендес
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
14
Натан
АП
48
Echaporã
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
12
Йори
ВР
2
Diego Ferreira
ЦФ
21
Лукас Кал
ОП
3
Андерсон
ЦЗ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
17
Густавиньо
АП
16
Але
АП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
14
Натан
АП
48
Echaporã
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Америка Минейро - Атлетико Минейро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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