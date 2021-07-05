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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Гойяненсе
Гремио - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 05 июля 2021
Гремио
05.07.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
55'
L.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Вандерсон
90'
+3
Желтая карточка
В. Каннеман
89'
88'
Замена
P. Dyego
️️️️
А. Гомес
Замена
Дарлан
️️️️
В. Бобсин
87'
Замена
Вандерсон
️️️️
Рафинья
87'
78'
Замена
A.
️️️️
A. LuÃs
72'
Замена
З. Роберто
️️️️
L.
Замена
Алиссон
️️️️
Феррейра
64'
Замена
Рикардиньо
️️️️
Матеузиньо
64'
55'
ГОЛ! 0:1!
L.
Пас отдал
D.
Желтая карточка
В. Бобсин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Бренно
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
2
Матеузиньо
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Гойяненсе
16
Игор Кариус
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
81
Lucão
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
4
Руан
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
5
Фернандо Энрике
ЦП
25
Алиссон
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
14
André
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Бренно
16
Барбоза
13
Рафинья
3
4
Каннеман
8
Бобсин
2
Матеузиньо
11
Коста
11
Феррейра
7
21
3-2-1-1-4
33
Эдер
2
Оливейра
16
Кариус
17
Фрейтас
5
Маранхао
44
Баральяс
11
Гомес
16
23
97
81
2
Матеузиньо
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
2
Матеузиньо
13
Рафинья
2
Вандерсон
2
Вандерсон
13
Рафинья
8
Бобсин
37
Дарлан
37
Дарлан
8
Бобсин
11
Феррейра
25
Алиссон
25
Алиссон
11
Феррейра
97
0
0
97
11
Гомес
7
7
11
Гомес
81
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
81
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Гойяненсе
38
Лео Перейра
ПВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
16
Лукас Силва
ОП
7
Лео Чу
ЛВ
5
Фернандо Энрике
ЦП
4
Руан
ЦЗ
12
Габриэль Чапеко
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
14
André
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
Остались в запасе
38
Лео Перейра
ПВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
16
Лукас Силва
ОП
7
Лео Чу
ЛВ
5
Фернандо Энрике
ЦП
4
Руан
ЦЗ
12
Габриэль Чапеко
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
14
André
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Гремио - Атлетико Гойяненсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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