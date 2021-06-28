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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Интернасьонал
Америка Минейро - Интернасьонал: обзор матча 28 июня 2021
Америка Минейро
28.06.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
34'
L. Santos
77'
Р. Дурадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Интернасьонал
Замена
C. Alberto
️️️️
R.
90'
+2
Замена
K.
️️️️
Ф. Азеведо
87'
83'
Замена
M. Vinicius
️️️️
Т. Гальярдо
Замена
Б. Назарио
️️️️
M. Toscano
83'
Замена
S.
️️️️
Z. Ricardo
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
Р. Дурадо
Пас отдал
Эденилсон
59'
Замена
L. Borges
️️️️
Патрик
Желтая карточка
E.
52'
46'
Замена
Эденилсон
️️️️
Д. Кардозо
46'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Л. Рамос
46'
Замена
P. Henrique
️️️️
Л. Рибейро
Желтая карточка
A. Ruschel
43'
40'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
38'
Желтая карточка
Л. Рибейро
ГОЛ! 1:0!
L. Santos
Пас отдал
Жуниньо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ЦП
5
Zé Ricardo
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
16
Лукас Рамос
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Патрик
ЦП
18
Маурисио
АП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Америка Минейро
12
Йори
ВР
21
Лукас Кал
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
16
Але
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
Интернасьонал
23
Родриго Линдосо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
16
Нонато
ЦП
41
Pedro Henrique
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
2-1-1-5
1
Кавичиоли
3
Андерсон
4
Бауэрман
8
Жуниньо
11
Азеведо
28
0
20
9
2
4-2-2-1-1
42
Даниэл
20
Саравия
31
Куэста
14
Рибейро
5
Хейтор
16
Рамос
13
Дурадо
5
Кардозо
8
Патрик
18
Маурисио
91
Гальярдо
9
99
99
9
11
Азеведо
24
24
11
Азеведо
5
15
15
5
20
10
Назарио
10
Назарио
20
14
Рибейро
41
41
14
Рибейро
91
Гальярдо
99
99
91
Гальярдо
8
Патрик
4
4
8
Патрик
5
Кардозо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
5
Кардозо
16
Рамос
9
Алберто
9
Алберто
16
Рамос
Остались в запасе
Америка Минейро
Интернасьонал
12
Йори
ВР
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
16
Але
АП
21
Лукас Кал
ОП
20
Geovane
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Вагнер Мансини
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
32
Vitor Hugo
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
12
Йори
ВР
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
16
Але
АП
21
Лукас Кал
ОП
20
Geovane
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Остались в запасе
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
32
Vitor Hugo
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Америка Минейро - Интернасьонал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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