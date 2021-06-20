Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Америка Минейро
Палмейрас - Америка Минейро: обзор матча 20 июня 2021
Палмейрас
20.06.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Америка Минейро
39'
Виллиан
90+6'
Р. Вейга
38'
G.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Америка Минейро
ГОЛ! 2:1!
Р. Вейга
Пас отдал
Л. Адриано
90'
+6
84'
Желтая карточка
G.
80'
Замена
C. Alberto
️️️️
R.
79'
Желтая карточка
S.
Желтая карточка
J.
71'
Замена
Майке
️️️️
Г. Менино
70'
Замена
Л. Адриано
️️️️
В. Луис
70'
68'
Замена
S.
️️️️
Але
68'
Замена
A. Ruschel
️️️️
G.
67'
Желтая карточка
R.
50'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Адемир
45'
+4
Пенальти не реализован!
Адемир
ГОЛ! 1:1!
Виллиан
Пас отдал
Г. Скарпа
39'
38'
ГОЛ! 0:1!
G.
Желтая карточка
R.
26'
Желтая карточка
П. де Паула
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
12
Виктор Луис
ЛЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
13
Renan
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Америка Минейро
12
Йори
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
8
Жуниньо
ОП
16
Але
АП
7
Адемир
ПВ
2
Eduardo
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Палмейрас
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
35
Педро Бикальо
ОП
15
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Америка Минейро
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
10
Бруно Назарио
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
17
Густавиньо
АП
12
Airton
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
2-2-1-2-4
12
Луис
14
Роша
30
Мело
12
де Паула
25
Менино
10
Скарпа
23
Вейга
13
16
Дейверсон
42
11
Виллиан
2-1-2-5
12
Йори
3
Андерсон
4
Бауэрман
8
Жуниньо
7
Адемир
16
Але
2
6
29
20
9
12
Луис
4
Адриано
4
Адриано
12
Луис
25
Менино
12
Майке
12
Майке
25
Менино
16
Але
15
15
16
Але
20
28
28
20
7
Адемир
11
Азеведо
11
Азеведо
7
Адемир
9
99
99
9
Остались в запасе
Палмейрас
Америка Минейро
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
35
Педро Бикальо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
2
Diego Ferreira
ЦФ
10
Бруно Назарио
ЦП
17
Густавиньо
АП
0
L. Santos
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
35
Педро Бикальо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
15
Данило
ОП
Остались в запасе
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
2
Diego Ferreira
ЦФ
10
Бруно Назарио
ЦП
17
Густавиньо
АП
0
L. Santos
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Палмейрас - Америка Минейро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
Все
Палмейрас
Америка Минейро
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+