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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Коринтианс
Америка Минейро - Коринтианс: обзор матча 06 июня 2021
Америка Минейро
06.06.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
29'
Ф. Сантос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Коринтианс
90'
+6
Желтая карточка
Г. Камачо
Желтая карточка
L. Santos
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Габриэль
86'
Желтая карточка
Á. Araos
86'
Замена
Л. Питон
️️️️
Á. Araos
85'
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Кантильо
78'
Замена
Л. Натель
️️️️
Луан
Замена
Б. Назарио
️️️️
R.
75'
69'
Замена
Рамиро
️️️️
Рони
Замена
E.
️️️️
D. Ferreira
64'
Замена
A. Ruschel
️️️️
М. Лопес
64'
Замена
L. Santos
️️️️
Ф. Азеведо
63'
Желтая карточка
Э. Бауэрман
43'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
16
Але
АП
7
Адемир
ПВ
2
Diego Ferreira
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Америка Минейро
45
Рикардо Силва
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
17
Густавиньо
АП
12
Airton
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
22
Caique França
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
43
Витиньо
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
17
Рамиро
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
21
Жо
ЦФ
34
Léo Santos
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
3-1-3-3
1
Кавичиоли
6
Лопес
4
Бауэрман
3
Андерсон
8
Жуниньо
11
Азеведо
16
Але
7
Адемир
9
5
2
4-3-2-1
1
Кассио
4
Жил
4
Виктор
23
Фагнер
6
Сантос
70
Рони
30
Кантильо
6
Габриэль
19
Силва
7
Луан
32
6
Лопес
28
28
6
Лопес
2
2
2
2
9
10
Назарио
10
Назарио
9
11
Азеведо
0
0
11
Азеведо
32
6
Питон
6
Питон
32
7
Луан
19
Натель
19
Натель
7
Луан
30
Кантильо
29
Камачо
29
Камачо
30
Кантильо
70
Рони
17
Рамиро
17
Рамиро
70
Рони
Остались в запасе
Америка Минейро
Коринтианс
17
Густавиньо
АП
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
29
Ramon
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Вагнер Мансини
33
Матеус Донелли
ВР
21
Жо
ЦФ
34
Léo Santos
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
43
Витиньо
ЦП
22
Caique França
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
17
Густавиньо
АП
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
29
Ramon
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
21
Жо
ЦФ
34
Léo Santos
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
43
Витиньо
ЦП
22
Caique França
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Америка Минейро - Коринтианс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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