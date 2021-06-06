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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Куяба
Флуминенсе - Куяба: обзор матча 06 июня 2021
Флуминенсе
06.06.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
40'
Г. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Куяба
88'
Замена
O.
️️️️
Ж. Лукас
Замена
Кайку
️️️️
Г. Тейшейра
83'
Замена
W.
️️️️
Мартинелли
83'
Замена
L.
️️️️
N.
82'
Желтая карточка
Мартинелли
79'
Замена
Л. Энрике
️️️️
К. Паулиста
76'
75'
Замена
F. Marques
️️️️
Ж. Виларди
75'
Замена
U. Correia
️️️️
A.
63'
Замена
G. Pato
️️️️
Д. Кафу
63'
Замена
Камило
️️️️
R. Gava
Замена
A. Hernández
️️️️
F.
62'
ГОЛ! 1:0!
Г. Тейшейра
Пас отдал
Y. Felipe
40'
37'
Желтая карточка
Клайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
29
Клайсон
ЦП
6
Uendel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
11
Кайку
ПВ
99
Abel Hernández
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
27
Камило
ОП
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
77
Osman
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
3-2-1-5
4
Кларо
26
Маноэл
6
Эжидио
38
Паулиста
2
Хавьер
8
Мартинелли
20
Тейшейра
9
10
88
1
3-2-5
22
Вальтер
2
Лукас
4
Паулао
13
Марллон
6
Виларди
29
Клайсон
6
7
Кафу
9
18
18
38
Паулиста
11
Энрике
11
Энрике
38
Паулиста
9
99
99
9
20
Тейшейра
11
Кайку
11
Кайку
20
Тейшейра
10
11
11
10
8
Мартинелли
5
5
8
Мартинелли
18
8
8
18
2
Лукас
77
77
2
Лукас
6
Виларди
19
19
6
Виларди
18
27
Камило
27
Камило
18
7
Кафу
21
21
7
Кафу
Остались в запасе
Флуминенсе
Куяба
11
Матеус Мартинс
ЛВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
21
Жоао Карлос
ВР
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
11
Матеус Мартинс
ЛВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Флуминенсе - Куяба
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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