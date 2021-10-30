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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Йорк Сити
Интер Майами - Нью-Йорк Сити: обзор матча 30 октября 2021
Интер Майами
30.10.2021, суббота, 20:30
США. МЛС, 44 тур
1 : 3
Завершен
Нью-Йорк Сити
56'
Х. Николас Фигаль
33'
В. Кастелланос
60'
В. Кастелланос
83'
Т. Магно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Нью-Йорк Сити
90'
+3
Замена
G. Zelalem
️️️️
К. Паркс
89'
Замена
Хебер
️️️️
В. Кастелланос
83'
ГОЛ! 1:3!
Т. Магно
Пас отдал
В. Кастелланос
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
80'
Замена
J. Chapman
️️️️
Б. Матюиди
77'
Замена
К. Лирдам
️️️️
И. Вассилев
77'
62'
Замена
Т. Грэй
️️️️
А. Моралес
62'
Замена
Т. Магно
️️️️
С. Родригес
60'
ГОЛ! 1:2!
В. Кастелланос
Пас отдал
М. Моралес
57'
Желтая карточка
Х. Медина
ГОЛ! 1:1!
Х. Николас Фигаль
56'
Замена
Р. Писарро
️️️️
F. Higuaín
55'
52'
Желтая карточка
А. Калленс
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Л. Морган
46'
Желтая карточка
Грегоре
45'
+4
33'
ГОЛ! 0:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
К. Паркс
Замена
Д. МакКартни
️️️️
Н. Марсман
30'
Желтая карточка
Б. Ши
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
3-2-1-4
22
Марсман
4
Фигаль
14
4
Макун
90
Морган
8
Матюиди
19
Вассилев
9
Игуаин
20
Ши
40
Грегоре
2
4-3-3
1
Джонсон
25
Шано
18
Калленс
27
Моралес
6
Сэндс
55
Паркс
28
Медина
10
Моралес
11
Кастелланос
18
Амундсен
8
Родригес
22
Марсман
77
МакКартни
77
МакКартни
22
Марсман
19
Вассилев
18
Лирдам
18
Лирдам
19
Вассилев
8
Матюиди
14
14
8
Матюиди
90
Морган
19
Робинсон
19
Робинсон
90
Морган
2
7
Писарро
7
Писарро
2
55
Паркс
29
29
55
Паркс
11
Кастелланос
97
Хебер
97
Хебер
11
Кастелланос
27
Моралес
24
Грэй
24
Грэй
27
Моралес
8
Родригес
11
Магно
11
Магно
8
Родригес
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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