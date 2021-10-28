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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо
Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо: обзор матча 28 октября 2021
Нью-Инглэнд Революшн
28.10.2021, четверг, 02:00
США. МЛС, 42 тур
1 : 0
Завершен
Колорадо
75'
Т. Бьюкенан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо
90'
+2
Желтая карточка
Л. Эстевес
Замена
M.
️️️️
Г. Боу
88'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
К. Хиль
88'
78'
Замена
Д. Баджи
️️️️
К. Бассетт
78'
Замена
Б. Галван
️️️️
S. Beitashour
ГОЛ! 1:0!
Т. Бьюкенан
75'
69'
Замена
М. Барриос
️️️️
Д. Рубио
Замена
E. Boateng
️️️️
T. McNamara
65'
58'
Замена
М. Кайе
️️️️
Н. Мескида
58'
Замена
J. Lewis
️️️️
А. Синъясики
53'
Желтая карточка
Д. Рубио
15'
Желтая карточка
Л. Абубакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Колорадо
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
4-3-4
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
17
Бьюкенан
8
Полстер
7
Боу
16
Букса
10
Хиль
26
30
Тернер
2-3-5
3
5
Абубакар
20
Мескида
17
Бассетт
11
Синъясики
6
Трасти
11
Рубио
16
Эстевес
32
33
10
Хиль
9
Траустасон
9
Траустасон
10
Хиль
26
24
24
26
7
Боу
13
13
7
Боу
20
Мескида
14
Кайе
14
Кайе
20
Мескида
11
Рубио
7
Барриос
7
Барриос
11
Рубио
33
16
Галван
16
Галван
33
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
17
Бассетт
14
Баджи
14
Баджи
17
Бассетт
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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