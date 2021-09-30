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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 30 сентября 2021
Реал Солт-Лейк
30.09.2021, четверг, 04:30
США. МЛС, 37 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
45'
Д. Крейлах
90+5'
А. Хулио
76'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 2:1!
А. Хулио
Пас отдал
Д. Крейлах
90'
+5
88'
Замена
К. Кабрал
️️️️
Чичарито
88'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Э. Альварес
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
84'
78'
Замена
V. Vázquez
️️️️
С. Грандсир
Замена
Э. Броди
️️️️
А. Эррера
78'
Замена
Д. Мерам
️️️️
М. Чанг
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
65'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
С. Ллетгет
46'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
ГОЛ! 1:0!
Д. Крейлах
Пас отдал
А. Русняк
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
2-3-5
15
Глад
22
Эррера
17
Руис
25
11
Русняк
20
Холт
28
16
Чанг
15
18
1-1-1-5
31
Бонд
22
Хямяляйнен
6
Джонатан
7
Грандсир
20
ДеПуй
22
Равелосон
10
Альварес
8
Ллетгет
14
Чичарито
17
Руис
13
13
17
Руис
16
Чанг
22
Мерам
22
Мерам
16
Чанг
22
Эррера
3
Броди
3
Броди
22
Эррера
8
Ллетгет
9
Йовелич
9
Йовелич
8
Ллетгет
14
Чичарито
91
Кабрал
91
Кабрал
14
Чичарито
10
Альварес
16
16
10
Альварес
7
Грандсир
8
8
7
Грандсир
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
26
Noah Powder
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
26
Noah Powder
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
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