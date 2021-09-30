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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 30 сентября 2021
Монреаль
30.09.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 36 тур
1 : 4
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
32'
Х. Торрес
10'
Д. Джонс
17'
А. Букса
30'
Р. Камачо (АГ)
86'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+2
Желтая карточка
Л. Кайседо
Желтая карточка
К. Миллер
90'
88'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
М. Полстер
86'
ГОЛ! 1:4!
Г. Боу
Пас отдал
В. Каптум
80'
Замена
В. Каптум
️️️️
Т. Бьюкенан
80'
Замена
В. Каптум
️️️️
T. McNamara
Замена
B. Tabla
️️️️
М. Шоньер
75'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
С. Пьетт
68'
58'
Желтая карточка
Г. Боу
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
З. Бассонг
55'
ГОЛ! 1:3!
Х. Торрес
32'
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Р. Камачо
Желтая карточка
С. Пьетт
27'
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Букса
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Ballou Tabla
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
19
Edward Kizza
ЦФ
1-5-5
4
Миллер
6
Пьетт
2
Ваньяма
66
Шоньер
99
Торрес
10
Михайлович
41
Пантемис
9
Киото
4
Камачо
2
Ватерман
22
Бассонг
4-3-4
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
17
Бьюкенан
8
Полстер
7
Боу
16
Букса
10
Хиль
26
30
Тернер
66
Шоньер
13
13
66
Шоньер
22
Бассонг
2
2
22
Бассонг
6
Пьетт
28
Йонсен
28
Йонсен
6
Пьетт
8
Полстер
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
8
Полстер
26
6
Каптум
6
Каптум
26
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
1
Себастьян Бреза
ВР
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
19
Edward Kizza
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
19
Edward Kizza
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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