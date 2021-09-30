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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Цинциннати
Торонто - Цинциннати: обзор матча 30 сентября 2021
Торонто
30.09.2021, четверг, 02:00
США. МЛС, 36 тур
3 : 2
Завершен
Цинциннати
48'
Я. Шаффельбург
55'
М. Дельгадо
65'
I. Achara
38'
Р. Матаррита
72'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Цинциннати
Замена
P. Mullins
️️️️
Й. Сотельдо
90'
+2
Желтая карточка
Д. Маршалл-Ратти
90'
84'
Замена
Б. Васкес
️️️️
А. Барреаль
Замена
J. Morrow
️️️️
Я. Шаффельбург
83'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
76'
74'
Желтая карточка
К. Станко
72'
ГОЛ! 3:2!
Л. Акоста
Пас отдал
Бреннер
71'
Замена
К. Станко
️️️️
А. Крус
71'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
G. Cameron
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
I. Achara
66'
ГОЛ! 3:1!
I. Achara
65'
61'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
D. Valot F. + Royer
Желтая карточка
I. Achara
60'
60'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
ГОЛ! 2:1!
М. Дельгадо
55'
ГОЛ! 1:1!
Я. Шаффельбург
48'
41'
Желтая карточка
E. Castillo
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Матаррита
Пас отдал
Л. Акоста
32'
Желтая карточка
D. Valot F. + Royer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
3-3-4
26
21
Ауро
92
34
22
Ларея
8
Дельгадо
21
Осорио
18
Шаффельбург
4
30
Сотельдо
99
1-2-5
22
Тытонь
22
Матаррита
5
0
32
Акоста
19
8
Крус
22
Барреаль
7
18
Шаффельбург
2
2
18
Шаффельбург
99
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
99
30
Сотельдо
13
13
30
Сотельдо
5
6
Блэкетт
6
Блэкетт
5
8
Крус
27
Станко
27
Станко
8
Крус
0
4
4
0
22
Барреаль
9
Васкес
9
Васкес
22
Барреаль
Остались в запасе
Торонто
Цинциннати
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
25
Kenneth Vermeer
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Торонто - Цинциннати
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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