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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон: обзор матча 16 сентября 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
16.09.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 33 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
61'
Чичарито
13'
Ф. Пико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон
90'
+4
Желтая карточка
B. GarcÃa
88'
Желтая карточка
Кинтеро
86'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
Замена
S. Kljestan
️️️️
Джонатан
83'
82'
Замена
M. Figueroa
️️️️
Т. Хадебе
80'
Желтая карточка
Z. Valentin
77'
Замена
B. GarcÃa
️️️️
М. Вера
76'
Замена
А. Ласситер
️️️️
М. Уррути
Желтая карточка
Джонатан
69'
Замена
К. Кабрал
️️️️
С. Грандсир
69'
65'
Желтая карточка
Д. Керен
Замена
С. Ллетгет
️️️️
V. Vázquez
63'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
Д. Йовелич
61'
51'
Желтая карточка
М. Вера
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Э. Альварес
46'
46'
Замена
Д. Керен
️️️️
J. Corona
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес Гэлакси
91
Oniel Fisher
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
12
Eric Lopez
ЦФ
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
1-1-1-5
33
Клинсман
22
Хямяляйнен
6
Джонатан
7
Грандсир
22
Равелосон
14
Чичарито
10
Альварес
8
5
Стерес
4-2-5
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
3
22
Вера
22
Пико
26
15
25
Кинтеро
37
Уррути
24
Дорси
8
8
Ллетгет
8
Ллетгет
8
6
Джонатан
16
16
6
Джонатан
10
Альварес
9
Йовелич
9
Йовелич
10
Альварес
7
Грандсир
91
Кабрал
91
Кабрал
7
Грандсир
15
Хадебе
15
15
15
Хадебе
15
24
Керен
24
Керен
15
22
Вера
27
27
22
Вера
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
37
Уррути
7
Ласситер
7
Ласситер
37
Уррути
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Динамо Хьюстон
91
Oniel Fisher
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
12
Eric Lopez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
31
Kyle Morton
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
91
Oniel Fisher
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
12
Eric Lopez
ЦФ
Остались в запасе
31
Kyle Morton
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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