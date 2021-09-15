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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Интер Майами
Торонто - Интер Майами: обзор матча 15 сентября 2021
Торонто
15.09.2021, среда, 02:30
США. МЛС, 32 тур
0 : 1
Завершен
Интер Майами
90+5'
К. Макун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Интер Майами
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Макун
Замена
Э. Савалета
️️️️
I. Achara
90'
+3
83'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
J. Chapman
Замена
J. Morrow
️️️️
Р. Ларея
82'
75'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Р. Писарро
72'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
68'
Желтая карточка
Р. Робинсон
Желтая карточка
М. Дельгадо
67'
Желтая карточка
Р. Ларея
61'
55'
Замена
Б. Ши
️️️️
К. Лирдам
55'
Замена
F. Higuaín
️️️️
И. Вассилев
53'
Желтая карточка
Грегоре
Красная карточка
K. Lawrence
37'
Желтая карточка
К. Мавинга
31'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
T. Endoh
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
90
Льюис Морган
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
40
Грегоре
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
13
Patrick Mullins
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
8
Блейз Матюиди
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
3-3-4
26
21
Ауро
17
Мавинга
92
22
Ларея
8
Дельгадо
21
Осорио
31
4
30
Сотельдо
99
3-2-1-4
22
Марсман
14
4
Фигаль
18
Лирдам
90
Морган
14
19
Вассилев
4
Макун
19
Робинсон
7
Писарро
40
Грегоре
22
Ларея
2
2
22
Ларея
99
15
Савалета
15
Савалета
99
31
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
31
14
8
Матюиди
8
Матюиди
14
18
Лирдам
20
Ши
20
Ши
18
Лирдам
19
Вассилев
2
2
19
Вассилев
7
Писарро
9
Карранца
9
Карранца
7
Писарро
Остались в запасе
Торонто
Интер Майами
31
Квентин Вестберг
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
13
Patrick Mullins
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
77
Джон МакКартни
ВР
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
13
Patrick Mullins
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Торонто - Интер Майами
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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