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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Портленд
Сиэтл - Портленд: обзор матча 30 августа 2021
Сиэтл
30.08.2021, понедельник, 05:30
США. МЛС, 30 тур
0 : 2
Завершен
Портленд
58'
С. Бланко
90+5'
Ф. Мора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Портленд
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мора
Замена
W. Bruin
️️️️
К. Роу
87'
76'
Желтая карточка
D. Valeri
Замена
F. Montero
️️️️
S. O'Neill
74'
Замена
N. Benezet
️️️️
А. Рольдан
74'
74'
Замена
Д. Фочив
️️️️
Х. ван Ранкин
Замена
J. Medranda
️️️️
Б. Смит
73'
65'
Замена
Б. Туилома
️️️️
К. Паредес
65'
Замена
D. Valeri
️️️️
С. Бланко
58'
ГОЛ! 0:1!
С. Бланко
Пас отдал
Ф. Мора
44'
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
12'
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
26
Клаудио Браво
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
4-5-1
30
14
Смит
3
Арреага
40
28
Гомес Андраде
7
Рольдан
6
Пауло
22
Роу
14
Лодейро
16
Рольдан
9
Руидиас
2-3-1-4
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
29
Бланко
19
Уильямсон
21
Чара
8
Чара
27
Асприлья
99
Мора
2
ван Ранкин
26
Браво
14
Смит
94
94
14
Смит
40
12
12
40
22
Роу
29
29
22
Роу
16
Рольдан
99
99
16
Рольдан
Паредес
28
Туилома
28
Туилома
Паредес
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
29
Бланко
8
8
29
Бланко
2
ван Ранкин
20
Фочив
20
Фочив
2
ван Ранкин
Остались в запасе
Сиэтл
Портленд
5
Нуху Толо
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
31
Альяж Ивачич
ВР
98
Блэйк Бодили
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
5
Нуху Толо
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
98
Блэйк Бодили
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сиэтл - Портленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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