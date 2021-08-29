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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 29 августа 2021
Ди Си Юнайтед
29.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 29 тур
3 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
36'
О. Камара (П)
50'
Й. Рейна
90+5'
R. Ábila
22'
С. Бирнбаум (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
ГОЛ! 3:1!
R. Ábila
90'
+5
Замена
F. Martins
️️️️
Й. Рейна
86'
85'
Замена
A. Fontana
️️️️
А. Бедойя
Замена
F. Brillant
️️️️
Ю. Грессель
78'
Замена
R. Ábila
️️️️
О. Камара
78'
Замена
Ж. Мора
️️️️
К. Паредес
78'
73'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Х. Монтейру
73'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
А. Пауэлл
61'
Замена
К. Салливан
️️️️
Д. Газдаг
60'
Замена
К. Бурк
️️️️
K. Przybyłko
Замена
D. Skundrich
️️️️
Э. Флорес
60'
59'
Желтая карточка
Д. Эллиот
Желтая карточка
Э. Нахар
55'
ГОЛ! 2:1!
Й. Рейна
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Камара
36'
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Бирнбаум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
30
Кевин Паредес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
Филадельфия Юнион
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Davó
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
2-3-5
15
Бирнбаум
6
Канус
24
Грессель
8
Морено
19
Флорес
9
Камара
31
Нахар
93
10
Рейна
21
2-1-3-4
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
35
Монтейру
16
Газдаг
11
Бедойя
2
Пауэлл
93
27
Вагнер
18
Флеч
30
Паредес
5
Мора
5
Мора
30
Паредес
24
Грессель
13
13
24
Грессель
10
Рейна
8
8
10
Рейна
19
Флорес
12
12
19
Флорес
9
Камара
50
50
9
Камара
2
Пауэлл
15
Мбайзо
15
Мбайзо
2
Пауэлл
11
Бедойя
17
17
11
Бедойя
16
Газдаг
33
Салливан
33
Салливан
16
Газдаг
35
Монтейру
10
Ааронсон
10
Ааронсон
35
Монтейру
93
7
Бурк
7
Бурк
93
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
27
Yamil Asad
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
27
Yamil Asad
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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