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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Торонто
Интер Майами - Торонто: обзор матча 22 августа 2021
Интер Майами
22.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 27 тур
3 : 1
Завершен
Торонто
15'
Р. Писарро
35'
Р. Робинсон
48'
Р. Писарро
62'
К. Гиббс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Торонто
65'
Желтая карточка
M. Bradley
62'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Гиббс
Желтая карточка
Грегоре
61'
Желтая карточка
Р. Робинсон
51'
ГОЛ! 3:0!
Р. Писарро
48'
ГОЛ! 2:0!
Р. Робинсон
Пас отдал
L. Gonzalez Pirez
35'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Писарро
Пас отдал
Г. Игуаин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3-2-5
22
Марсман
3
Гиббс
4
Фигаль
14
13
Ульоа
90
Морган
4
Макун
19
Робинсон
40
Грегоре
7
Писарро
9
Игуаин
2-3-5
31
Вестберг
34
92
22
Ларея
21
Осорио
8
Дельгадо
99
30
Сотельдо
8
Посуэло
14
31
Остались в запасе
Интер Майами
Торонто
19
Индиана Вассилев
ЛВ
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
19
Индиана Вассилев
ЛВ
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Интер Майами - Торонто
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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