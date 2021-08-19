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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед: обзор матча 19 августа 2021
Нью-Инглэнд Революшн
19.08.2021, четверг, 02:00
США. МЛС, 26 тур
3 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
49'
T. McNamara
53'
Т. Бьюкенан
85'
Д. Джонс
10'
П. Арриола
90+6'
R. Ábila
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
R. Ábila
Пас отдал
О. Камара
Замена
E. Boateng
️️️️
C. Mafla
90'
ГОЛ! 3:1!
Д. Джонс
85'
78'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
77'
Замена
️️️️
О. Камара
Замена
️️️️
С. Калдуэлл
76'
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
73'
67'
Замена
️️️️
R. Ábila
67'
Замена
️️️️
Ю. Грессель
Желтая карточка
A. DeLaGarza
61'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
E. Boateng
53'
ГОЛ! 1:1!
T. McNamara
49'
Замена
️️️️
А. Букса
46'
Замена
️️️️
E. Boateng
46'
Замена
️️️️
Т. Бьюкенан
46'
Желтая карточка
В. Каптум
42'
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
33'
32'
Желтая карточка
Y. Asad
14'
Замена
️️️️
Й. Рейна
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Арриола
Пас отдал
Э. Флорес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
12
T.
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
35
Collin Verfurth
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Ди Си Юнайтед
8
Хуниор Морено
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
4-3-4
24
Джонс
22
20
88
Фаррелл
9
Траустасон
12
7
Боу
30
Тернер
13
6
Каптум
26
4-3-4
13
3
5
Мора
15
Бирнбаум
8
19
Флорес
27
17
Арриола
12
21
7
Йоу
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
32
32
16
Букса
16
Букса
24
24
24
Грессель
24
Грессель
50
50
10
Рейна
10
Рейна
9
Камара
9
Камара
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
35
Collin Verfurth
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
8
Хуниор Морено
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
35
Collin Verfurth
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
Остались в запасе
8
Хуниор Морено
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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